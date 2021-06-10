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Германия стала третьей страной по числу сверхбогатых людей

  • 10.06.2021, 19:14
  • 1,494
Германия стала третьей страной по числу сверхбогатых людей

Первое место в рейтинге занимают США.

Несмотря на пандемию коронавируса, число сверхбогатых людей в Германии увеличилось.

Согласно ежегодному докладу Global Wealth Report консалтинговой фирмы Boston Consulting Group, число сверхбогатых людей, состояние которых составляет более 100 миллионов долларов увеличилось на 6 тысяч за время пандемии.

Германия заняла третье место в мировом рейтинге после США и Китая. Всего в Германии проживает около 3 тысяч сверхбогатых людей, которые контролировали около 1,4 триллиона долларов инвестируемого благосостояния в 2020 году, пишет FAZ.

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