Германия стала третьей страной по числу сверхбогатых людей 10.06.2021, 19:14

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Первое место в рейтинге занимают США.

Несмотря на пандемию коронавируса, число сверхбогатых людей в Германии увеличилось.

Согласно ежегодному докладу Global Wealth Report консалтинговой фирмы Boston Consulting Group, число сверхбогатых людей, состояние которых составляет более 100 миллионов долларов увеличилось на 6 тысяч за время пандемии.

Германия заняла третье место в мировом рейтинге после США и Китая. Всего в Германии проживает около 3 тысяч сверхбогатых людей, которые контролировали около 1,4 триллиона долларов инвестируемого благосостояния в 2020 году, пишет FAZ.

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