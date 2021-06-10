На «Гродно Азоте» может начаться забастовка

На «Гродно Азоте» может начаться забастовка26
- 10.06.2021, 20:14
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Руководство предприятия решило активнее лишать рабочих премий.
Вопросы премирования по новому принципу обсудили на «Гродно Азот».
Об этом Charter97.org сообщил работник гродненского предприятия.
В связи с предстоящим введением на предприятии нового положения о премировании возникла необходимость более тщательно рассмотреть производственные упущения, также классифицировать их. Были проанализированы производительно-технические упущения, нарушения исполнительской и трудовой дисциплины, несоблюдение норм и требований ОТ и ТБ. Была рассмотрена градация последствий в результате нарушений по каждому из видов и возможные меры по снижению мотивационного фонда.
Таким образом, теперь за любое нарушение на предприятии могут дать выговор или расторгнуть договор, а также урезать премии, которые составляют около 30% от всей зарплаты.