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На «Гродно Азоте» может начаться забастовка

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  • 10.06.2021, 20:14
  • 30,848
На «Гродно Азоте» может начаться забастовка

Руководство предприятия решило активнее лишать рабочих премий.

Вопросы премирования по новому принципу обсудили на «Гродно Азот».

Об этом Charter97.org сообщил работник гродненского предприятия.

В связи с предстоящим введением на предприятии нового положения о премировании возникла необходимость более тщательно рассмотреть производственные упущения, также классифицировать их. Были проанализированы производительно-технические упущения, нарушения исполнительской и трудовой дисциплины, несоблюдение норм и требований ОТ и ТБ. Была рассмотрена градация последствий в результате нарушений по каждому из видов и возможные меры по снижению мотивационного фонда.

Таким образом, теперь за любое нарушение на предприятии могут дать выговор или расторгнуть договор, а также урезать премии, которые составляют около 30% от всей зарплаты.

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