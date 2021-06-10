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ВОЗ: Одной вакцинации недостаточно, чтобы победить коронавирус

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  • 10.06.2021, 21:18
  • 7,026
ВОЗ: Одной вакцинации недостаточно, чтобы победить коронавирус
иллюстрационное Фото

Вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует.

Для борьбы с COVID-19 одной только вакцинации против коронавируса недостаточно, люди должны продолжать носить маски и вести себя "осторожно". Об этом в эфире телеканала Sky News сказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусной инфекцией доктор Дэвид Набарро, передает gordonua.com.

По его словам, чтобы победить коронавирус людям придется "адаптировать" свой образ жизни, в частности – минимизировать контакты для предотвращения его распространения, а также продолжать вести себя так, будто вирус является постоянной угрозой.

Набарро отметил, что вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и все еще "очень опасен", поэтому одной вакцинации будет недостаточно.

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