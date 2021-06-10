ВОЗ: Одной вакцинации недостаточно, чтобы победить коронавирус

ВОЗ: Одной вакцинации недостаточно, чтобы победить коронавирус7
- 10.06.2021, 21:18
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Вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует.
Для борьбы с COVID-19 одной только вакцинации против коронавируса недостаточно, люди должны продолжать носить маски и вести себя "осторожно". Об этом в эфире телеканала Sky News сказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусной инфекцией доктор Дэвид Набарро, передает gordonua.com.
По его словам, чтобы победить коронавирус людям придется "адаптировать" свой образ жизни, в частности – минимизировать контакты для предотвращения его распространения, а также продолжать вести себя так, будто вирус является постоянной угрозой.
Набарро отметил, что вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и все еще "очень опасен", поэтому одной вакцинации будет недостаточно.