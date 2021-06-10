Православные белорусы просят руководство БПЦ и РПЦ отменить отставку архиепископа Артемия 12 10.06.2021, 21:49

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Архиепископ Артемий призывал фальсификаторов выборов в Беларуси встать на колени.

На платформе Change.org появились сразу две петиции, вызванные отставкой православного архиепископа Гродненского Артемия, который был единственным иерархом БПЦ, осудившим фальсификацию выборов и насилие в Беларуси, передает «Белсат».

В петиции к Синоду Русской Православной Церкви (РПЦ) заявляется, что отставка Гродненского архиепископа должна быть отменена.

«Мы заявляем о своём неприятии как Вашего решения, так и вышеупомянутого ходатайства Синода БПЦ. Насколько нам известно, Архиепископ Артемий не просил о почислении на покой и прекрасно справлялся с управлением вверенной ему епархии. Гродненская епархия является примером жертвенного служения и высокопрофессиональной работы по множеству направлений – образовательному, экологическому, миссионерскому, молодежному, социальному, храмостроительному, культурному и т. д.», – говорится в петиции.

По мнению авторов обращения, архиепископ Артемий был лишен управления епархией, потому что его «голос является неугодным власть предержащим в нашей стране, и они хотят избавится от него Вашими руками». Они подчеркивают, что использование Церкви в политических целях «приносит соблазн и разделение среди чад Церкви, уничтожает доверие к Церкви в обществе».

В другой петиции, направленной к Синоду БПЦ, называется грехом и позором «тот факт, что Православная Церковь в Беларуси не выступила в защиту несправедливо заключенных, изнасилованных, истерзанных и замученных».

«Мы призываем вас отбросить страх перед теми, кто имеет власть, и проповедовать прямо и открыто о Божьих заповедях «Не убей», «Не лжесвидетельствуй», «Не укради». Соглашения с министерствами и ведомствами, которые несут разрушение и смерть, приведут к большим трагедиям, потому что дом, который разделился сам в себе, не устоит», – говорится в обращении.

Его авторы призывают «сохранить целостность Белорусской Православной Церкви и не дать антицерковным силам вмешиваться в жизнь приходов и епархий, привносить раздор и разрушение через ложь и злоупотребление информационными ресурсами».

С 9 июня в отставку отправлен православный архиепископ Гродненский Артемий, который критиковал действующие власти Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

Вместо него был назначен теперь уже бывший епископ Слуцкий Антоний, который, наоборот, запрещал священникам участвовать в акциях протеста, высказываться на общественно-политические темы и так далее.

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