На выборах в Перу оппозиционер побеждает дочь диктатора 5 11.06.2021, 8:33

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Педро Кастильо

фото: AP

Перевес — 0,198%.

Представитель леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо одерживает победу на президентских выборах в стране, пишет ТАСС.

Подсчитано пока около 99,2% бюллетеней. За Кастильо проголосовал 8 800 081 избиратель (50,198%). Его оппонентку Кейко Фухимори из правой партии «Народная сила» поддержали 8 730 535 избирателей (49,802%). Более 25% обладающих правом голоса граждан (6,3 млн) не явились на избирательные участки.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.

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