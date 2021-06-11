Швеция может официально начать использовать бело-красно-белый флаг Беларуси 29 11.06.2021, 12:01

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Шведские политики требуют у МИД страны не использовать красно-зеленый флаг.

Шведские политики обратились к министру иностранных дел Швеции Анн Линде с просьбой начать использовать БЧБ-флаг вместо красно-зеленого на всех официальных мероприятиях, связанных с Беларусью.

Письмо написали Фредрик Мальм, Карин Карлсбро и Мария Нильссон.

«Тот факт, что внешний мир использует этот флаг, не является незначительным символическим вопросом. Он призван придать легитимность диктатору, который не жалеет средств для преследования журналистов, активистов и их родственников.

Лукашенко высылающий сотрудников посольства Латвии в Минске в ответ на поднятый в Риге красно-белый флаг, показывает, насколько важен флаг для борьбы в Беларуси.

Белорусский бело-красно-белый флаг выбран в качестве флага и символа тех, кто фактически победил на выборах в Беларуси в прошлом году. Это флаг, выбранный белорусским народом . Это флаг, который Швеция должна использовать, когда мы поднимаем флаг этой страны.

Министр иностранных дел Анн Линде, давайте покажем миру, что Швеция дистанцируется от Лукашенко и полностью поддерживает демократическое развитие Беларуси.

Поднимите бело-красно-белый белорусский флаг» — сообщается в письме.

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