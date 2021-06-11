На «Белшине» намечаются большие сокращения

На «Белшине» намечаются большие сокращения6
- 11.06.2021, 13:08
- 10,028
Устроят ли рабочие забастовку?
На ОАО «Белшина» дела очень плохи. Понятно это было еще в марте-апреле.
На предприятии идет «оптимизация» численности, намечаются большие сокращения. Закрываются ТПС за границей.
Об этом сообщает СТАЧКОМ АЗОТА.
Отменены планы по открытию региональных складов ООО «Белнефтехим-РОС» в связи с дефицитом шин – нет средств производить новые, да и сбывать их некуда. Решается вопрос с открытием кредитной линии в Банке Развития.