На «Белшине» намечаются большие сокращения 6 11.06.2021, 13:08

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Устроят ли рабочие забастовку?

На ОАО «Белшина» дела очень плохи. Понятно это было еще в марте-апреле.

На предприятии идет «оптимизация» численности, намечаются большие сокращения. Закрываются ТПС за границей.

Об этом сообщает СТАЧКОМ АЗОТА.

Отменены планы по открытию региональных складов ООО «Белнефтехим-РОС» в связи с дефицитом шин – нет средств производить новые, да и сбывать их некуда. Решается вопрос с открытием кредитной линии в Банке Развития.

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