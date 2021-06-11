Экс-прокурора Евгения Бабака арестовали на 15 суток 5 11.06.2021, 13:21

6,298

фото: tut.by

Евгений Бабак уволился после событий 9-12 августа.

Экс-прокурора Евгения Бабака, который уволился из-за событий 9-12 августа, арестовали на 15 суток за «пикетирование через размещение на балконе бчб-флага».

Об этом сообщают правозащитники «Вясны».

Сам Бабак на суде сказал, что нашел флаг 6 октября, а 10 июня решил вывесить его в знак протеста против насилия.

Согласно рапорту, это заметили сотрудники ГУБОПиК и пришли домой к Бабаку, чтобы забрать флаг. Судя по фото из квартиры, ее разгромили: множество вещей оказались на полу, зеркало разбито, сломана входная дверь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».