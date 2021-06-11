Литва оценивает усиление охраны границы с Беларусью в 11,5 млн евро 11.06.2021, 14:30

Охрана литовско-белорусской границы уже усилена.

Министерство внутренних дел Литвы просит Минфин предоставить дополнительные 11,5 млн евро на охрану границы с Беларусью. Также Минфин просят предоставить дополнительные 2,8 млн евро на зарплаты литовским пограничниками и расходы, связанные с нелегальными мигрантами, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что Литва не может себе позволить укреплять литовско-белорусскую границу в течение 10 лет, как планировалось.

«Нестабильная и непредсказуемая политическая ситуация в соседней Беларуси вынуждает Литву, которая защищает не только свою границу, но и границу всего Европейского союза, действовать как можно быстрее и в кратчайшие сроки укрепить участок границы, чтобы остановить незаконные миграционные потоки. Это наша основная цель и задача. Имея такого соседа, мы должны постоянно быть готовы к сюрпризам», – заявила глава литовского МВД.

Охрана литовско-белорусской границы уже усилена. Кроме пограничников, участок патрулируют сотрудники Службы общественной безопасности и члены Союза стрелков. Планируется привлечь полицейских к патрулированию в районе Девянишской петли.

В этом году литовские пограничники задержали более 300 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это в четыре раза больше, чем за весь прошлый год.

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