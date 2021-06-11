Представитель Папы Франциска выступил с заявлением по Беларуси 1 11.06.2021, 15:03

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Святой Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в нашей стране.

Глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни выступил с заявлением по Беларуси. Это был ответ на многочисленные запросы журналистов.

Святой Престол сделал заявление о Беларуси, которое было опубликовано на официальном сайте Ватикана:

«Святой Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси и шагами, предпринимаемыми различными заинтересованными сторонами, сохраняя при этом свою приверженность достижению демократических и мирных способов реализации законных требований белорусского народа», - говорится в заявлении.

16 августа 2020 года во время воскресной встречи с верующими Папа Франциск лично рассказал о том, что происходило в те дни в Беларуси:

«Я направляю свои мысли к дорогой Беларуси. С большим вниманием слежу за ситуацией в стране. Я призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и верховенства закона. Доверю всех белорусов опеке Богородицы, Королевы мира», - сказал тогда Франциск.

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