закрыть
11 июня 2021, пятница, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Представитель Папы Франциска выступил с заявлением по Беларуси

1
  • 11.06.2021, 15:03
  • 7,246
Представитель Папы Франциска выступил с заявлением по Беларуси

Святой Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в нашей стране.

Глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни выступил с заявлением по Беларуси. Это был ответ на многочисленные запросы журналистов.

Святой Престол сделал заявление о Беларуси, которое было опубликовано на официальном сайте Ватикана:

«Святой Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси и шагами, предпринимаемыми различными заинтересованными сторонами, сохраняя при этом свою приверженность достижению демократических и мирных способов реализации законных требований белорусского народа», - говорится в заявлении.

16 августа 2020 года во время воскресной встречи с верующими Папа Франциск лично рассказал о том, что происходило в те дни в Беларуси:

«Я направляю свои мысли к дорогой Беларуси. С большим вниманием слежу за ситуацией в стране. Я призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и верховенства закона. Доверю всех белорусов опеке Богородицы, Королевы мира», - сказал тогда Франциск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский