Brexit: Франция не согласна на изменения «ирландского протокола» 11.06.2021, 15:44

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Фото: irishtimes.com

Великобритания хочет пересмотреть пункты договора.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против любых изменений в протокол в отношении Северной Ирландии - части соглашения о Brexit, как того хотят в Лондоне.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Guardian.

Макрон заявил, что Франция не готова пересматривать любые пункты «ирландского» протокола, и такие просьбы из Лондона через полгода после подписания договора выглядят «несерьезно» и вызывают сомнения в том, насколько надежны соглашения с Британией.

«По моему мнению, это несерьезно - хотеть посмотреть в июле то, что финализировали в декабре после многих лет переговоров и работы ... И если через шесть месяцев мы слышим, что согласованные условия невозможно соблюдать - это значит, что никакие договоренности не будут уважаться. Я верю в вес соглашений, нужен серьезный подход. Здесь не о чем вести переговоры, это нужно выполнять», - заявил Макрон.

Последняя встреча по «ирландскому протоколу» на этой неделе закончилась без результатов.

Напомним, чтобы после Brexit сохранить «прозрачный» границу между обеими частями острова Ирландия (что является частью мирного соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии), Северную Ирландию фактически оставили в едином рынке ЕС, а таможенные проверки теперь должны осуществляться в портах - между Северной Ирландией и Британией. На практике это привело к проблемам с движением товаров и политическому кризису в регионе - появлением таможенной границы между частями Великобритании категорически недовольны лоялисты и юнионисты и требуют пересмотреть условия.

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