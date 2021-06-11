«Аэрофлот» отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября 4 11.06.2021, 16:05

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До ситуации с Ryanair компания летала в Вильнюс раз в неделю.

«Аэрофлот» отменил все рейсы между Москвой и Вильнюсом (Литва) до конца октября этого года, следует из данных системы бронирования компании, сообщает «Интерфакс».

Ближайший рейс в Вильнюс, на который открыта продажа, запланирован 31 октября, то есть с начала осенне-зимнего расписания.

«Аэрофлот» начал отменять рейсы в Литву после ситуации с захватом самолета Ryanair в Минске 23 мая, в результате которой белорусские задержали блогера Романа Протасевича. После инцидента власти Литвы запретили национальным и иностранным авиакомпаниям совершать полеты в страну через воздушное пространство Беларуси.

До ситуации с Ryanair «Аэрофлот» летал в Вильнюс раз в неделю, по пятницам. В авиакомпании до сих пор не комментировали отмену рейсов. Представитель Lietuvos oro uostai - компании, управляющей аэропортами Литвы, - заявлял агентству BNS в начале июня, что «Аэрофлот» отменял рейсы без подробного объяснения причин.

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