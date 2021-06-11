В Беларуси начнут вакцинировать всех желающих с 14 июня

В Беларуси начнут вакцинировать всех желающих с 14 июня8
- 11.06.2021, 18:00
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Достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.
На базе одиннадцати больниц Минска с 14 июня заработают пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет сайт officelife.media.
Пройти вакцинацию можно будет в прививочных пунктах, которые откроют при больницах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.
В ведомстве уверяют, что эти пункты вакцинации будут оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований «холодовой цепи».
Получить прививку в них смогут все желающие, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.