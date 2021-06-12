В Вильнюсе белорусы организовали «Марафон за свободу» 12.06.2021, 19:35

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Фото: «Белсат»

В акции участвовали экс-капитан женской баскетбольной сборной Екатерина Снытина и оперная певица Маргарита Левчук.

В Вильнюсе прошел «Марафон за свободу», который организовали местные белорусы и Фонд спортивной солидарности, передает «Белсат».

В акции участвовали экс-капитан женской баскетбольной сборной Екатерина Снытина и оперная певица Маргарита Левчук.

Цель — объединение белорусов зарубежья на спортивных мероприятиях и сбор средств для семей политзаключенных.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

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