закрыть
12 июня 2021, суббота, 21:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Вильнюсе белорусы организовали «Марафон за свободу»

  • 12.06.2021, 19:35
  • 1,072
В Вильнюсе белорусы организовали «Марафон за свободу»
Фото: «Белсат»

В акции участвовали экс-капитан женской баскетбольной сборной Екатерина Снытина и оперная певица Маргарита Левчук.

В Вильнюсе прошел «Марафон за свободу», который организовали местные белорусы и Фонд спортивной солидарности, передает «Белсат».

В акции участвовали экс-капитан женской баскетбольной сборной Екатерина Снытина и оперная певица Маргарита Левчук.

Цель — объединение белорусов зарубежья на спортивных мероприятиях и сбор средств для семей политзаключенных.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский