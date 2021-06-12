В Вильнюсе белорусы организовали «Марафон за свободу»
- 12.06.2021, 19:35
- 1,072
В акции участвовали экс-капитан женской баскетбольной сборной Екатерина Снытина и оперная певица Маргарита Левчук.
В Вильнюсе прошел «Марафон за свободу», который организовали местные белорусы и Фонд спортивной солидарности, передает «Белсат».
В акции участвовали экс-капитан женской баскетбольной сборной Екатерина Снытина и оперная певица Маргарита Левчук.
Цель — объединение белорусов зарубежья на спортивных мероприятиях и сбор средств для семей политзаключенных.