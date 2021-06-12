Еще один самолет развернули в небе над Беларусью

Еще один самолет развернули в небе над Беларусью15
- 12.06.2021, 19:41
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Рейс авиакомпании Royal Flight из Москвы в Тунис развернулся над Минском и вернулся в Москву.
Сегодня днём рейс RL7517 авиакомпании Royal Flight из Москвы в Тунис развернулся над Минском и вернулся в Москву.
«Пассажирам ничего не объяснили, просто высадили в Шереметьево. Через два часа начали говорить о технической неисправности, но людей не пересадили на другой самолёт, всех выгнали, аннулировали отметки о вылете, пока больше ничего не говорят», пишет телеграм-канал NEXTA.