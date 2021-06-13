Специалисты рассказали, как сделать свой голос красивее 1 13.06.2021, 13:10

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Девять советов.

Раньше необходимость работать голосом была только у дикторов, актеров, ведущих, преподавателей. Сегодня все больше людей выступают публично, записывают свои подкасты, авторские курсы, влоги. Разбираемся, как помочь голосу звучать красивее, пишет РБК.

Здоровье голоса зависит от многих факторов. Прежде всего, это состояние организма. Людям, у которых наблюдаются проблемы с щитовидной железой и желудком, аллергикам и астматикам, тем, кто часто болеет тонзиллитом и ангиной, следует с особым вниманием следить за состоянием своего голоса.

Впрочем, и для здорового человека существует ряд полезных рекомендаций.

Текст проверила и прокомментировала Ольга Половинкина, диктор, ведущая, преподаватель техники речи

Вот базовые советы, которые помогут вашему голосу.

Следите за дыханием

Поверхностное дыхание приводит к зажатому и завышенному голосу, делая его слабым. Дышите глубоко и размеренно. Важно уметь распределять дыхание во время речи, включая все мышцы, которые работают на голосовой аппарат.

Соблюдайте голосовой покой

Людям разговорных профессий, учителям, работникам колл-центров, лекторам, блогерам, необходимы перерывы. Врачи советуют 10 минут молчания каждый час. Синхронных переводчиков правило тишины касается особенно, так как при смене языков задействуются непривычные, а следовательно менее натренированные горловые мышцы.

Не кричите

Крик — это колоссальное напряжение мышц гортани, которое может вызвать кровоизлияние в голосовые складки, эти травмы могут напоминать синяки. Если же человек кричит постоянно, то рискует заработать своего рода «мозоли» — узелки голосовой складки, также может сформироваться полип или развиться хронический ларингит. В громкой обстановке, чтобы не напрягать голос, можно вставить в одно ухо беруши или закрыть его пальцем. Это поможет лучше услышать себя и отрегулировать высоту тембра.

Пейте больше воды

Для хорошей работы голосовым связкам необходима своевременная гидратация. За несколько часов вода достигает клеточного уровня, соответственно утолять жажду нужно заранее. Желательно, чтобы вода была ни холодная, ни горячая, а комнатной температуры. А вот перед самим выступлением пить не рекомендуется. Жидкость стимулирует излишнее образование слюны, которая может дать вязкость и создаст ненужный эффект чавканья. Можно прополоскать горло. Чтобы не пересушить горло, лучше избегать помещений с сухим воздухом, в которых работает обогреватель или кондиционер или где только что провели уборку с использованием химических средств.

Кашляйте аккуратно

Рефлекторный способ очистить гортань — прокашляться, однако для связок это вредно, из-за кашля они будут воспаляться еще больше. Прочистить горло можно при помощи легкого покашливания, но лучше не увлекаться. Раньше считалось, что нужно пить горячее. Но, во-первых, так можно обжечь горло. Во-вторых, ни еда, ни напитки никак не задевают гортань. Самый простой и эффективный способ очистить горло — прополоскать его обычной теплой водой или продуть с помощью дыхания и звучания гортанью.

Откажитесь от табака

Совет касается как активного, так и пассивного курения. В обоих случаях оно приводит к рефлюксу (выбросу содержимого желудка вверх по пищеводу). Во время затяжки слизистая оболочка носа, носоглотки, гортани, трахеи получает небольшой термический ожог и раздражается. Первым препятствием для дыма становятся голосовые складки, они становятся грубыми, толстыми. Развиваются полипы. Для женщин характерна потеря первоначального тембра, который из-за табака снижается, становится мужским. От высокой температуры кровь приливает к горлу, слизистая краснеет, сосуды начинают впитывать канцерогенные вещества, смолы. Если это случается ежедневно, то слизистые оболочки, бронхи подвергаются серьезным изменениям, голос становится ниже. Со временем голосовые складки становятся утолщенными и рыхлыми, похожими на губку с большими дырками. Развивается хронический гипертрофический ларингит, из-за которого голос начинает звучать хрипло. Даже редкое курение кальяна дает понижение тембра и осиплость на один-два дня. Есть люди, которые хотят снизить голос специально. Это можно сделать без вреда здоровью при помощи занятий с педагогом.

Выбирайте продукты с витамином А

Продукты с высоким содержанием этого вещества помогают сохранять слизистые оболочки здоровыми, а также восстанавливают голос после перенапряжения. Именно поэтому рацион рекомендуется разнообразить желтыми овощами и фруктами, например кабачками, сладким картофелем, дынями, манго и персиками, а также шпинатом и капустой кейл.

Позаботьтесь о психологическом состоянии

Стресс напрягает организм, в том числе и голосовые складки. Звучать гармонично становится тяжелее. Мозгу в такой ситуации требуется больше воздуха. Нередко в моменты тревоги человек начинает тяжело дышать. Снять напряжение помогут дыхательные и медитативные практики, позволяющие выровнять настроение и убрать одышку. Еще одна проблема волнения — пересохшее горло. В этом случае можно чуть-чуть прикусывать кончик языка. Это простимулирует слюноотделение [1].

Обращайте внимание на привычки

Утром перед важной презентацией лучше отказаться от использования ополаскивателя для рта. В нем содержится алкоголь, фтор и другие вещества, которые будут сушить горло и раздражать слизистую. При разговоре по телефону лучше не зажимать аппарат между плечом и ухом. Это дает лишнее напряжение мышцам шеи и сдавливает голосовые связки.

Ольга Половинкина, диктор, преподаватель техники речи

Работа с дикцией лечит звуки, а правильное питание влияет на голос. Важно, что и как мы едим. Несбалансированное и нерациональное питание, голодные диеты, отказ от жиров — все это может ослабить силу голоса, сделать его тусклым и невыразительным.

От чего стоит отказаться, чтобы голос звучал красивее:

Соленая, кислая и острая пища усиливает желудочную секрецию, что может привести к раздражению слизистой оболочки глотки и гортани.

Семечки, орехи, шоколад, газированные напитки, леденцы, ириски вызывают раздражение, першение и кашель.

Слишком горячая и слишком холодная еда и напитки делают эластичные связки «деревянными». В горле першит, усиливается выделение мокроты.

Губительны для связок алкогольные напитки. Они провоцируют сухость и отечность гортани. Сначала связки размягчаются, но потом голос садится, так как происходит обратный процесс, и сосуды в связках суживаются. Рюмка коньяка поможет расслабиться психологически, а вот голос будет звучать хуже.

Апельсины, яблоки, вишня, сливы, гранаты, консервированные соки, в которых много лимонной кислоты, сильно раздражают горло, порой даже обжигают слизистую и пагубно отражаются на эластичности связок.

Кофе и сладкий чай содержат танин, вещество, которое сушит голосовые складки. В результате образуется «чавкающий» звуковой эффект, довольно неприятный на слух. Также вяжут слизистую и молочные продукты. Они провоцируют образование слизи в гортани, которая мешает звучать и служит благоприятной средой для развития бактерий. Рецепт «молоко с медом» при больном горле безнадежно устарел.

Перед самим выступлением важно выспаться. Тут главное — не переборщить, иначе голос будет звучать вяло, а при недосыпе, наоборот, будет чересчур напрягаться. Сон имеет важное значение для голоса и звучания. Также необходимо поесть за два-три часа до выступления. Если это сделать позже, пища будет давить на диафрагму.

Белок в диете необходим, ведь именно мышцы принимают самое активное участие в работе при извлечении звуков. Благотворно влияют на складки изюм и курага. Нужно только тщательно их пережевывать.

Важно соблюдать здоровую диету, которая позволит находиться в тонусе. Подойдут вареное мясо, рыба, яйца (в меру), гречка и рис; овощи и фрукты будут важный частью здорового образа жизни и уберегут связки от раздражения.

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