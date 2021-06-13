Ученые из Стэнфорда рассказали, как быть веселым на работе 5 13.06.2021, 15:25

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Время серьезно отнестись к юмору.

Работа часто является невеселым делом. Если мы искренне стараемся решить большие проблемы или стремимся получить прибыль, шутки и смех, как правило, кажутся неуместными. Но немного веселья на самом деле может помочь достичь серьезных целей, считают Дженнифер Акер и Наоми Багдонас из Стэнфордского университета, пишет «Зеркало недели. Украина».

Исследования показывают, что лидеры с чувством юмора на 27% более мотивирующие и продуктивные, чем те, кто не любит шутить. Сотрудники «веселых» руководителей на 15% более активны, а их команды чаще удачно выполняют творческие задания, поэтому юмор может давать улучшение результатов работы.

Почему это так работает? Отчасти потому, что общий смех расширяет ощущение близости и доверия. Например, когда незнакомцев «заставляли» смеяться вместе в течение пяти минут, прежде чем рассказывать что-то о себе, их взаимодействие рассматривалась на 30% более близким и открытым, чем незнакомцев, которые сначала рассказали друг другу о себе.

Исследование Gallup показывает, что одним из главных факторов, способствующих эффективной работе сотрудников, является наличие коллеги-близкого друга, с которым можно пошутить и посмеяться.

Сила юмора - это настоящая химия. Когда мы смеемся, наш мозг производит меньше кортизола (вызывает спокойствие и уменьшает стресс) и высвобождает больше эндорфинов (которые дают нам что-то вроде второго дыхания) и окситоцина (который часто называют гормоном "любви"). Это все равно, что медитировать и заниматься спортом одновременно.

Как можно «производить» больше этих гормонов на работе?

Во-первых, признайте, что у каждого свое чувство юмора, и его можно научиться использовать эффективнее. Многие волнуются, что, поскольку мы не являемся комиками от природы, то не стоит даже пытаться рассмешить коллег. Мы боимся, что наши шутки будут неудачными. Но помните: люди ценят любой юмор, при условии, что это не приносит вред или обиду.

Следующим шагом является знакомство со своим и чужими стилями юмора. Есть четыре основных.

Стендап: смелый юмор. (Пример: комедийная американская актриса Ванда Сайкс)

«Милый юмор», который поднимает настроение (Пример: британский комик Джеймс Корден)

«Снайпер»: острый, саркастический юмор (Пример: американская писательница и комик Мишель Вольф)

«Магнит»: выразительный, харизматичный юмор, который легко вызывает смех (пример: американский комик Джимми Фэллон).

Чем больше мы понимаем стиль юмора каждого, тем легче «читать» настроение коллег. Вы также можете уменьшить риски. Например, если использовать юмор типа «снайпер», то нужно следить, что это не оскорбляет чувства коллег и не отдаляет их.

Попробуйте попрактиковаться. Один из способов сделать это - начать с простого наблюдения, а затем выявить «необычную вещь», которую вы заметили. Например, если есть что-то, что вам кажется даже отдаленно интересным - например, осознание того, что вы не видите, во что одеты участники видеоконференции, вы можете использовать технику, которая называется правилом трех, создавая краткий перечень, на последнем месте которого будет «неожиданный» предмет.

Вы можете сказать: «Я скучаю по многим вещами в офисе: спонтанные беседы во время перерывов, ободряющие записки на столах коллег и одежда, включающая не только пижаму». Также можно вспомнить о веселых ситуациях, которые произошли «вне работы».

Готовы сделать еще один шаг? Попробуйте быть немного смелее с потенциальными клиентами, деловыми партнерами и коллегами по переговорам. Например, когда основательница и генеральный директор компании Spanx Сара Блейкли впервые обратилась к главному инвестору от Neiman Marcus, она отправила ему обувь и записку, в которой было сказано: «Стараюсь переступить порог; есть минутка для разговора?». И наконец, не надо забывать о легкости и непринужденности, которая есть вокруг вас.

Действительно ли сейчас удачное время для смеха, в период пандемии, которая убила миллионы людей и многих лишила работы? Да. Мы верим, что лидеры, которые вплетают юмор в этот дивный новый мир, действительно помогают своим работникам пройти через все испытания. Юмор - это своеобразная магия, которой можно научиться. Работники должны использовать его чаще, тем самым повышая свое благополучие и эффективность работы команды. Сейчас, как никогда, время серьезно отнестись к юмору, считают исследователи.

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