Страны G7 поставят 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса в менее обеспеченные страны 13.06.2021, 15:48

1,324

Об этом заявила канцлер Германии.

К концу 2022 года 2,3 млрд доз будут распределены среди развивающихся стран, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита стран Большой семерки.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы едины во мнении, что пандемию можно побороть только глобально, и выходом из пандемии являются вакцины», — сказала Меркель.

По ее словам, Германия предоставит 350 млн доз. Однако канцлер не уточнила, по какой именно процедуре будут предоставляться дозы вакцин.

Также Reuters со ссылкой на текст коммюнике сообщает, что страны G7 намерены пожертвовать течение года 1 млрд доз вакцин. Они планируют работать с частным сектором, G20 и другими странами, чтобы «увеличить этот вклад в ближайшие месяцы».

11 июня лидеры семи стран во время саммита обсудили восстановление экономики после пандемии, 12 июня — геополитические вызовы, торговлю и развитие. 13 июня обсуждают угрозы со стороны РФ и Китая.

В 2021 году председателем Большой семерки является Великобритания, поэтому саммит проходит на ее территории. Премьер-министр Борис Джонсон также сообщил, что на саммите будет обсуждаться медицина на фоне пандемии коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».