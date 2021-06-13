Лидеры G7: В Беларуси должны пройти свободные и честные выборы президента 16 13.06.2021, 18:05

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Страны «Большой семерки» обсуждали белорусский вопрос.

Об этом говорится в коммюнике, принятом в воскресенье по итогам трехдневного саммита лидеров неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в городе Карбис-Бэй, сообщает ТАСС.

«Мы призываем режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми слоями общества и провести новые свободные и честные выборы», — сказано в 25-страничном документе.

Страны G7 будут сотрудничать в вопросе привлечения к ответственности лиц, причастных к инциденту с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился Роман Протасевич.

Страны G7 выразили озабоченность продолжающимися атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право.

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