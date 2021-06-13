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В Европе изучат возможность применения сразу двух вакцин от коронавируса

  • 13.06.2021, 20:05
В Европе изучат возможность применения сразу двух вакцин от коронавируса

Данным вопросом уже занимается испанский Институт здоровья Карлоса III.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) захотело изучить возможность смешанного применения сразу двух вакцин от коронавируса. Об этом в интервью газете La Stampa заявил глава департамента ведомства по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

«Мы не ожидаем проблем в плане безопасности, хотя крупных исследований по этой теме нет, потребуется тщательный контроль», — отметил Кавалери, добавив, что необходимы практические исследования в этой области.

Ранее данным вопросом занимался испанский Институт здоровья Карлоса III. По данным его исследования, одновременное введение двух вакцин: от Pfizer и BiONtech, а также от AstraZeneca безопасно для здоровья пациента.

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