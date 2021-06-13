В Европе изучат возможность применения сразу двух вакцин от коронавируса 13.06.2021, 20:05

Данным вопросом уже занимается испанский Институт здоровья Карлоса III.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) захотело изучить возможность смешанного применения сразу двух вакцин от коронавируса. Об этом в интервью газете La Stampa заявил глава департамента ведомства по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

«Мы не ожидаем проблем в плане безопасности, хотя крупных исследований по этой теме нет, потребуется тщательный контроль», — отметил Кавалери, добавив, что необходимы практические исследования в этой области.

Ранее данным вопросом занимался испанский Институт здоровья Карлоса III. По данным его исследования, одновременное введение двух вакцин: от Pfizer и BiONtech, а также от AstraZeneca безопасно для здоровья пациента.

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