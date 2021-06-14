Рабочие «Гродно Азота»: Прислужники лукашизма боятся сплоченности 2 14.06.2021, 7:52

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фото: ТАСС

Не отдавайте своих напарников, мастеров или начальников.

На предприятии ведется кадровая зачистка, пишет Telegram-канал "Гродно Азот". Уберут всех – трусливых и переобутых "ябатек"(где гарантия что снова не переобуются?) и конечно всех не поддающихся "идеологическому воспитанию". Как это делают без лишнего шума?

Система очень проста – пришло время продлевать контракт, а его (контракт), без каких-либо объяснений просто не продлевают. Никто не смотрит на ваши заслуги, стаж, опыт и знания, убирают по спискам.

Со стороны "Стачкома Азота" хотим отметить, что в Республике Беларусь в стачку заставляет уходить один гражданин, который со своей бандой незаконно удерживает власть! Не стоит переводить стрелки и искать крайних, обращайтесь лично к нему!

Хотелось бы обратиться к коллегам, однажды мы о себе заявили, затем была попытка сделать все по закону. Не отдавайте своих напарников, мастеров или начальников на пожирание. Следующим может стать каждый из Вас!

Как и все прислужники лукашизма, они боятся простой людской сплоченности! Их задача развалить коллектив, постепенно на завод прибывают ставленники нового директора, дальше произойдет "распил" нашего с вами героического (или нет – решать Вам) ОАО "Гродно Азот"

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