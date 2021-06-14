«Я не сдамся»: футболист Эрискен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца
- 14.06.2021, 8:47
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Сейчас датский футболист чувствует себя лучше.
Датский футболист Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца в матче Евро-2020 против сборной Финляндии.
Слова Эриксена для издания La Gazzetta dello Sport привел у себя в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо, пишет «Новое время».
«Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — сказал футболист.
Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. 🇩🇰 pic.twitter.com/anWUjcbEtP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021
В субботу, 12 июня, во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией 29-летний датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон.
Врачи оказали ему экстренную медицинскую помощь и пытались реанимировать около десяти минут. После этого Эриксена на носилках унесли с поля и доставили в больницу. Впоследствии в федерации футбола Дании сообщили, что звездный футболист пришел в себя.
В УЕФА приняли решение продолжить игру — поединок закончился со счетом 1:0 в пользу Финляндии.