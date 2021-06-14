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«Я не сдамся»: футболист Эрискен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца

  • 14.06.2021, 8:47
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«Я не сдамся»: футболист Эрискен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца
фото: REUTERS

Сейчас датский футболист чувствует себя лучше.

Датский футболист Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии после остановки сердца в матче Евро-2020 против сборной Финляндии.

Слова Эриксена для издания La Gazzetta dello Sport привел у себя в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо, пишет «Новое время».

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — сказал футболист.

В субботу, 12 июня, во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией 29-летний датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон.

Врачи оказали ему экстренную медицинскую помощь и пытались реанимировать около десяти минут. После этого Эриксена на носилках унесли с поля и доставили в больницу. Впоследствии в федерации футбола Дании сообщили, что звездный футболист пришел в себя.

В УЕФА приняли решение продолжить игру — поединок закончился со счетом 1:0 в пользу Финляндии.

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