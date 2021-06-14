Рейтинг правящей партии Словакии упал до 8,2% после скандалов с российской вакциной 14.06.2021, 10:13

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Фото: ТАСС

Правящая партия Словакии продолжает терять рейтинг, несмотря на недавнюю отставку Матовича.

Правящая партия Словакии OĽANO продолжает терять рейтинг, несмотря на недавнюю отставку Игоря Матовича с должности премьер-министра после скандала с закупкой российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Последние опросы в июне свидетельствуют о падении рейтинга партии до 8,2%, что является самым низким показателем с января 2020 года. Партия стала неожиданным победителем на выборах в феврале 2020 года, набрав 25% голосов.

Резкое снижение популярности отражает отношение к бывшему премьер-министру Игорю Матовичу, уровень доверия к которому резко упал среди избирателей.

Матович ушел с должности только после одного года в должности на фоне политического кризиса, возникшего в результате его конфронтационного стиля политики и отношений с Россией по вакцине "Спутник V".

Партия OĽANO не смогла улучшить свои позиции даже после того, как Матович обменялся местами с бывшим министром финансов Эдуардом Гегером.

На прошлой неделе стало известно, что правительство Словакии не планирует закупать новые партии российской вакцины "Спутник V" из-за низкого интерес к ней со стороны словаков.

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