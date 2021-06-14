Ученые выяснили, как коронавирус влияет на почки 14.06.2021, 12:33

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Над этим работала команда израильских специалистов.

Исследователи изучили клетки почек человека в лаборатории, чтобы изучить влияние COVID-19 на здоровье почек. Результаты будут опубликованы в следующем выпуске JASN, пишет healthinfo.ua.

Многие люди, у которых развивается COVID-19, также страдают от поражения почек, но неясно, является ли это прямым результатом вирусной инфекции или следствием другого состояния или реакцией организма на инфекцию. Для расследования команда во главе с Бенджамином Декелем, доктором медицины, доктором философии (Медицинский центр Шиба, Израиль) культивировали клетки почек человека в лабораторных чашках и инфицировали их вирусом, вызывающим COVID-19.

Исследователи обнаружили, что, хотя вирус, вызывающий COVID-19, может проникать, инфицировать и размножаться в клетках почек взрослого человека, обычно это не приводит к гибели клеток. До заражения клетки содержали высокие уровни сигнальных молекул интерферона, и инфекция стимулировала воспалительную реакцию, которая увеличивала эти молекулы. Напротив, инфицирование клеток почек, дефицитных по таким молекулам, приводило к гибели клеток, что свидетельствует о защитном эффекте.

Клетки в этих экспериментах выращивали в виде трехмерного сфероида, имитирующего здоровую почку, или в виде двухмерного слоя, имитирующего клетки сильно поврежденной почки. Клетки, имитирующие остро поврежденную почку, были более склонны к инфекции и дополнительному повреждению, но не к гибели клеток.

«Данные показывают, что маловероятно, что вирус является основной причиной острого повреждения почек, наблюдаемого у пациентов с COVID-19. Это означает, что если такое повреждение происходит в почке по любой причине, вирус может запрыгнуть на повозку и усилиться. Поэтому, если мы в первую очередь сможем ограничить общий сценарий острого повреждения почек, то, возможно, появится возможность минимизировать потенциальный ущерб, причиненный вирусом», - пояснил доктор Декель.

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