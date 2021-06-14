От Ивана Грозного до Путина: Как РФ ведет информационную войну 1 14.06.2021, 17:03

Почти весь ХХ век был «отредактирован» под интересы российской пропаганды.

Информационная гигиена и критический анализ должны быть рядом с нами всегда. Как ангелы-хранители от фейков, ложной информации, слухов, откровенной лжи. Часто это то, что мы видим в новостях или телешоу, читаем в соцсетях, слышим от соседей, пишет министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Каждый живет в своем комфортном информационном пузыре, не выходя из него. Один круг людей, одни группы в соцсети, одни любимые программы на ТВ. Новые данные и факты часто не воспринимаются вообще, а то, что происходит в «пузыре» считается на 100% тем, что соответствует действительности.

А теперь представьте: со школы вы учите ложные и искаженные события из истории. Просто из учебников. Конечно, это останется в памяти, и вы даже не подумаете, что здесь может быть неправда. Но курс истории, в том числе всемирной — в каждой стране разный. Даже когда речь идет об одних и тех же датах или эпохах. Где преувеличены заслуги одних, приуменьшены других. Хорошо, когда эти различия незначительны. А если понятие и основа существенно изменены? Для какой цели? Как элемент агрессии, как попытка стереть идентичность, как сокрытие фактов, некомфортных для современного состояния или политического строя.

Возьмем в качестве примера Древнерусское государство. Конкретнее то, как освещают этот период в России. Русь там изучают именно как историю России. Параллельные версии, такие как, например, норманнская теория о скандинавском происхождении Рюрика и экспансии варягов на восток, даже не рассматриваются.

Фальсификацией истории Киевской Руси в соседнем государстве занимались столетиями. Начиная с Ивана Грозного, а затем при Петре І в начале ХVIII века древние летописи и записи уничтожались и подменялись. Ибо были невыгодны для режима того времени. Историю заимствовали, переписывали, присваивали. По факту. Возникновение Киева — 482 год, Киевского государства — первая половина IX века, возникновение Московии — 1277. Что сделали российские историки? Киевская Русь просто стала «этапом» в создании Московии, или России. О том, что их страна только начинала появляться, когда соседнее государство благополучно существовало сотни лет до того, школьникам не рассказывают. Невыгодные факты из истории забываются или почти не изучаются. Как, например, продажа российской территории Америке. Менее чем по 5 центов за гектар.

Вспомним, например, миф о «28 панфиловцах» — о 28 солдатах, которые во время Второй мировой войны все вместе якобы героически погибли, но не пустили врага в город. И при этом еще 29-го своего друга расстреляли за то, что поднял руки вверх и сдался. Впоследствии оказалось, что это просто миф, художественный вымысел журналиста. Который стал частью истории, школьной программы, о которой снимали фильмы и в честь которой называли улицы. Наивно думать, что это была случайность. Их просто рисовали «с нуля». В данном случае ложь настолько обросла деталями, что когда об этом заявили — было большое удивление. Но не каждый в итоге об этом узнал и воспринимает данное событие как вымысел. 28 панфиловцев — одна из бесчисленной кучи историй, которые пишутся, чтобы показать «великую державу» с героями, единовластием, первенством и верховенством. Так было при СССР. Ничего не напоминает?

К сожалению, эта тенденция продолжается и сейчас: почти весь ХХ век был «отредактирован» под интересы российской пропаганды. Создание образа счастливого советского гражданина с колбасой по 2.20 в авоське.

XXI век с развитием информационных технологий бросил вызов всем странам. Экспансия российской и пророссийской лжи стала глобальной. Мы это видели и на телеэкранах с приснопамятной тройки каналов Медведчука. Мы это видим каждый день в интернет-СМИ и соцсетях. Именно поэтому я призываю всех анализировать информацию, критически воспринимать любые агрессивные тезисы. Пандемия научила нас регулярно мыть руки. Информационная гигиена более важна. Помните — не каждый «распятый мальчик» существует, однако в каждой матрешке может находиться информационная бомба.

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