Байден заявил, что защита Европы - это священный долг для США 3 14.06.2021, 17:25

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США стремится исправить связи после пренебрежения к Альянсу, которое демонстрировал Трамп.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник союзникам по НАТО, что оборона Европы, Турции и Канады является "священным долгом" для Соединенных Штатов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Статья пятая - это священное обязательство", - сказал Байден, имея в виду обещание трансатлантического альянса о коллективной защите.

"Я хочу, чтобы вся Европа знала, что Соединенные Штаты здесь", - добавил он.

"НАТО для нас критически важно", - сказал Байден, который стремится исправить связи после пренебрежения к Альянсу, которое демонстрировал его предшественник Дональд Трамп.

Как сообщалось, Зеленский заявил, что хотел бы от президента США Джо Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Однако, как ожидается, лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить ПДЧ.

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