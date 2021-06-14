Украинцы считают введение санкций против Медведчука основным достижением Зеленского 7 14.06.2021, 18:37

1,634

Виктор Медведчук

Фото: РИА «Новости»

Опубликованы данные опроса.

81,3% украинцев считают, что основным достижением Владимира Зеленского в течение второго года его президентства стало введение санкций против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его окружения, а также закрытие "пророссийских телеканалов". Об этом свидетельствуют опубликованные 14 июня результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

46,9% опрошенных назвали главным достижением диджитализацию государственных услуг.

Также респонденты отметили блокирование работы Конституционного Суда после отмены ответственности за незаконное обогащение (21,9%), мобилизацию международной поддержки Украины во время весенней эскалации ситуации на Донбассе (20,3%) и проект "Большое строительство" (18,8%).

В то же время 17,2% опрошенных считают, что за прошедший год у Зеленского не было серьезных достижений.

Опрос проводился с 18 мая по 8 июня среди экспертов и журналистов. Всего было опрошено 65 респондентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».