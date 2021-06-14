Украинцы считают введение санкций против Медведчука основным достижением Зеленского

Украинцы считают введение санкций против Медведчука основным достижением Зеленского7
- 14.06.2021, 18:37
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Опубликованы данные опроса.
81,3% украинцев считают, что основным достижением Владимира Зеленского в течение второго года его президентства стало введение санкций против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его окружения, а также закрытие "пророссийских телеканалов". Об этом свидетельствуют опубликованные 14 июня результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
46,9% опрошенных назвали главным достижением диджитализацию государственных услуг.
Также респонденты отметили блокирование работы Конституционного Суда после отмены ответственности за незаконное обогащение (21,9%), мобилизацию международной поддержки Украины во время весенней эскалации ситуации на Донбассе (20,3%) и проект "Большое строительство" (18,8%).
В то же время 17,2% опрошенных считают, что за прошедший год у Зеленского не было серьезных достижений.
Опрос проводился с 18 мая по 8 июня среди экспертов и журналистов. Всего было опрошено 65 респондентов.