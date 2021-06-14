Белорусы протестовали в Брюсселе возле штаб-квартиры НАТО 14.06.2021, 20:34

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Участники акции требовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко.

В Брюсселе недалеко от штаб-квартиры НАТО, где проходил саммит с участием Байдена, белорусы Бельгии организовали пикет, чтобы притянуть еще больше внимания к белорусской проблеме. Участники акции требовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и остановить поддержку террористического режима со стороны России.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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