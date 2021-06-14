В Великобритании откладывается смягчение противокоронавирусных ограничений 14.06.2021, 22:16

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Ограничительные меры продлены на месяц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о продлении ограничительных мер в стране еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей, передает DW.

По его планам, к 19 июля двумя дозами будут привиты две трети взрослого населения, включая всех лиц старше 50 лет, всех уязвимых лиц, всех медработников и социальных работников, и всех лиц старше 40 лет, получивших первую дозу к середине мая.

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