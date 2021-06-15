Художник в Токио посвятил свою акцию белорусским политзаключенным 1 15.06.2021, 17:30

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Посыл акции оптимистичен: страх отступит, путы будут перерезаны.

Живущий в Японии белорус Илья Ерошевич провел арт-акцию в центре Токио. Он надел на голову мешок и, стоя на коленях и обвязывая веревку вокруг горла, стал зачитывать имена тогда еще белорусских политзаключенных. Перформанс продолжался более двадцати минут, пишет nn.by.

«Акция состоялась на центральной улице токийского района Сибуя. Это очень известное место, в десятке самых известных в Токио, — рассказывает Илья. — Рядом находятся самый многолюдный в мире пешеходный переход и памятник Хатико. Люди останавливались и фотографировали, никто не ожидал такого сюрреализма в тусовочном месте. Шум улицы в итоге мешает слышать то, что я зачитываю, но я подумал, что в этом и есть концепция, мол, жизнь идет как идет, а тем временем происходит нечто возмутительное, и его мало кто замечает».

По словам художника, тема Беларуси звучит в Японии с начала протестов, но в последнее время, особенно после посадки самолета Ryanair, освещается все чаще.

«Здесь есть белорусское сообщество, которое пытается распространять информацию, к тому же у нас много сторонников среди японцев, и они рассказывают о Беларуси в своих кругах. Сначала мы устраивали обычные митинги у белорусского посольства или просто на улицах, а потом сделали выставку протестного искусства-и она получила широкую огласку. Национальное телевидение стало делать сюжеты о деятельности белорусов в Японии и самой Беларуси, мол, что же там такое происходит, что люди до сих пор упорно протестуют».

Посвященная политзаключенным акция была снята одним дублем, на ней присутствовали журналисты, а единомышленники Ильи объясняли прохожим, что все это значит. Это не первая активность художника на тему Беларуси: он создает протестный арт и работает в галерейном пространстве.

«Эту акцию Я придумал в те дни, когда умер Витольд Ашурок, покончил жизнь самоубийством 18-летний Дмитрий Стаховский, был задержан Роман Протасевич, а Степан Латыпов порезал себе горло в суде. Я во всем этом варился, и надо было как-то вылить свои эмоции. Перед акцией я дома читал имена политзаключенных вслух — и чем дальше шел по списку, тем ближе мне становились эти люди, тем больше я осознавал масштаб репрессий, казалось даже, что именам нет конца».

Илья Ерошевич признался, что дубль оказался долгим и он сам не знал, как все закончится, поскольку было тяжело дышать.

«Я не рассчитал силу и затянул петлю довольно сильно, на голове был мешок, в горле пересохло — казалось, вот-вот потеряю сознание. А когда я перерезывал веревку, нож царапал горло — я уже подумал, что сейчас окроплю флаг новой кровью. А государственный флаг за спиной, что опять же символично, все время сдувал ветер».

Посыл акции оптимистичен: страх отступит, путы будут перерезаны и каждый из тех, кто несправедливо осужден, сможет дышать свободно. По словам Ильи, люди устали и негатив сейчас никому не нужен, к тому же без веры в перемены ему самому было бы сложно продолжать заниматься творчеством.

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