Генпрокурор Литвы: Расследование захвата самолета идет довольно интенсивно 15.06.2021, 17:21

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Фото: onliner.by

Вильнюс сотрудничает с рядом европейских стран и компанией Ryanair.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила, что в рамках расследования инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Беларуси создана объединенная следственная группа. Об этом сообщает Delfi.

«Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair», – сказала журналистам в Сейме генпрокурор Нида Грунскене.

Она также сказала, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию «немного быстрее».

По словам Грюнскене, подозреваемых в деле пока нет.

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