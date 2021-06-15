Политзаключенный Дмитрий Кулаков проглотил ложку в знак протеста
- 15.06.2021, 18:51
Администрация учреждения по неизвестным причинам лишила его свидания с семьей.
30-летний политзаключенный Дмитрий Кулаков, осужденный на 3,5 года "химии", проглотил ложку, сообщает "Белсат".
У Дмитрия двое детей. Перед встречей с женой и сыном администрация учреждения по неизвестным причинам лишила его свидания с семьей. Протестуя против этого решения, мужчина проглотил металлическую ложку.
Также есть сведения, что Кулакова на 10 дней поместили в карцер.
Ранее на подобный отчаянный шаг пошел экс-милиционер Дмитрий Кулаковский. Он проглотил ложку, чтобы к нему вызвали врача. В Могилевской колонии металлические предметы глотал Артем Анищук. По словам жены, он делал это, чтобы его перестали пытать.