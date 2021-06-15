Политзаключенный Дмитрий Кулаков проглотил ложку в знак протеста 15.06.2021, 18:51

Дмитрий Кулаков слева

Администрация учреждения по неизвестным причинам лишила его свидания с семьей.

30-летний политзаключенный Дмитрий Кулаков, осужденный на 3,5 года "химии", проглотил ложку, сообщает "Белсат".

У Дмитрия двое детей. Перед встречей с женой и сыном администрация учреждения по неизвестным причинам лишила его свидания с семьей. Протестуя против этого решения, мужчина проглотил металлическую ложку.

Также есть сведения, что Кулакова на 10 дней поместили в карцер.

Ранее на подобный отчаянный шаг пошел экс-милиционер Дмитрий Кулаковский. Он проглотил ложку, чтобы к нему вызвали врача. В Могилевской колонии металлические предметы глотал Артем Анищук. По словам жены, он делал это, чтобы его перестали пытать.

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