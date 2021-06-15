Политзаключенная Алина Муратова вышла замуж в Брестском СИЗО 15.06.2021, 21:47

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Муж политзаключенной рассказал, как это было.

Алина и Валерий расписались днем 15 июня. Их свадьба отличалась от обычной: прошла в следственном изоляторе, почти сразу после росписи молодую жену забрали конвоиры, передает nn.by.

Муратова — фигурантка дела о блокировании железнодорожных путей и развешивании чучел в Бресте. Ей были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство). С 26 января и до суда девушка находилась под домашним арестом.

В вину Муратовой ставилось вывешивание манекена (куклы-чучела) с надписями «ОМОН».

18 мая Алина была осуждена судом Ленинского района Бреста на 1 год лишения свободы в колонии общего режима. А через месяц — вышла замуж в местном СИЗО.

«Мы вместе с Алиной уже около 4 лет, — рассказал Валерий, теперь уже муж девушки. — Как раз перед ее домашним арестом съехались. Разговоры о браке у нас до того были, но мы не спешили. А тут такие события — ну и решили, что это будет правильным, расписаться сейчас. И с моей стороны — это такая дополнительная поддержка для Алины. Тем более, что свадьбу мы в любом случае особо праздновать не собирались.

Я собрал документы: разрешение у судьи, бумаги из ЗАГСа, все передал в СИЗО, там назначили дату — 15 июня. Ну и сегодня мы расписались. Я пришел в обычных джинсах — туда же, в СИЗО, даже с цветами не пропустят.

Кольца нам разрешили одеть, но почти сразу после сняли.

Свидетелей не было. Присутствовала девушка работница СИЗО и расписывающий из ЗАГСА.

У Алины было нормальное настроение: была бодрая. Выглядит хорошо, может даже поправилась немного. Интересно, что она еще утром не знала, что свадьба будет именно сегодня: я писал ей письмо, но оно, кажется, не успело дойти. Вот такой был сюрприз.

После нам дали минуты 2 поговорить и Алину сразу вывели.

Уверен ли я в таком поступке? Конечно! Что я дождусь ее, то тоже уверен на все 100. Если бы не был уверен, то о браке и не думал бы. Родственники тоже не отговаривали, да и не их это дело. Мы с Алиной все же не подростки: мне 31, ей 27».

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