Ученые нашли новые доказательства искусственного происхождения COVID-19 16.06.2021, 7:48

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В США изучили генетический след возбудителя коронавирусной инфекции.

Ученые из США представили свежие результаты исследования коронавирусной инфекции нового типа. По их словам, найденный в образцах генетический след может свидетельствовать об искусственном происхождении COVID-19, что станет еще одним подтверждением существовавшей ранее версии о рукотворной природе пандемии.

Профессор Калифорнийского университета Ричард Мюллер и доктор Стивен Куэйя в статье для издания Wall Street Journal пишут, что в возбудителе коронавируса найден генетический след, который прежде никогда не обнаруживался у коронавирусов естественного происхождения. Таким образом, теория об утечке из Уханьского института вирусологии, ставшей причиной распространения COVID-19, снова начинает привлекать внимание общественности.

Ученые утверждают, что наиболее вескими причинами в пользу версии о лабораторном происхождении вируса и его последующей утечке является факт существования ряда твердых научных обоснований. Отмечается, ученым удалось обнаружить в SARS-CoV-2 нехарактерную для таких вирусов последовательность геномов, которая часто используется для того, чтобы усилить летальность и заразность вирусов.

По словам специалистов, наличие данной комбинации является своего рода маяком, позволяющим отслеживать лабораторные попытки редактирования, поскольку в природе она практически не встречается. К примеру, у широко известных коронавирусов MERS и SARS такая последовательность отсутствует.

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