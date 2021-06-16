Белорусские банки начали отключать от международных платежных систем 16.06.2021, 8:13

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Первыми действие санкций ощутили Белгазпромбанк, Белагропромбанк и БелВЭБ.

Белорусские банки уже ощущают на себе санкции, сообщает издание «Инфобанк».

«В одном из телеграм каналов появилось сообщение о том что платежная система Payoneer перестала выводить средства на карты белорусских банков, в этот список вошли Белгазпромбанк, Белагропромбанк и БелВЭБ», — отмечает профильное издание.

В данный момент журналисты отправили запрос представителям платежной системы Payoneer для подтверждения этой информации.

Напомним, что Евросоюз активно готовит четвертый пакет экономических санкций против режима Лукашенко, который предусматривает и ограничения финансовых операций с белорусскими банками.

Ранее лидеры белорусской оппозиции неоднократно призывали страны Запада ввести жесткие секторальные санкции против режима в Минске, в том числе и отключить банковскую систему Беларуси от SWIFT.

10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси. В резолюции, кроме политических заявлений, речь идет и про экономические санкции. В частности, резолюция приветствует отключение банков от SWIFT и секторальные санкции по нефтеперерабатывающей, калийной и другим отраслям.

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