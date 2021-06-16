В Беларуси отменяют налоговые льготы: кому и за что придется платить 3 16.06.2021, 12:05

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фото: Fotobank.ru

Власти столкнулись с рекордным дефицитом бюджета.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко анонсировал отмену некоторых налоговых льгот, доступных резидентам Беларуси.

— В текущих реалиях назрело расширение налоговой базы за счет отмены налоговых льгот при одновременном совершенствовании способов их оплаты, — отмечает Кийко.

Какие конкретно льготы будут отменены, Минфин пока не уточняет.

Правительство идет на непопулярные меры, чтобы пополнить бюджет. На 2021 год он и так сверстан с дефицитом. Изначально Минфин прогнозировал, что разница между доходами и расходами бюджета составит минус 4 млрд рублей. Но дефицит вырос еще на 2 млрд.

Всего, по оценкам правительства, налоговые льготы в 2020 году были сопоставимы с 5% ВВП. Это 7,35 млрд рублей.

«Еврорадио» поговорило с экспертом о том, кого может затронуть отмена льгот и как это скажется на экономическом поведении людей и ожиданиях бизнеса.

Что такое налоговые льготы?

Согласно Налоговому кодексу, льготы по налогам, сборам (пошлинам) — это возможность не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере. Иначе говоря, речь не только о льготах, которыми пользуются резиденты Парка высоких технологий — и которые первыми приходят на ум после новости из Минфина.

— Например, это имущественный вычет, социальный. Налоговые ставки, пониженные по сравнению с общеустановленными. Возмещение суммы налога. Кстати, последняя льгота у нас применялась только в некоторых инвестиционных проектах, — рассказывает член правления, эксперт Ассоциации налогоплательщиков, советник адвокатского бюро «Горецкий и партнеры» Наталья Звороно. — Там, где у нас освобождение от уплаты или меньший налог: в НДС, который может быть не 20 процентов, а 10 или 0, в налоге на прибыль, в подоходном налоге — это все налоговая льгота.

Налоговые льготы могут иметь и иной вид. Такой, который установит Александр Лукашенко.

Наша собеседница отмечает, что решение об отмене льгот появилось не в последние месяцы.

— Когда писался Налоговый кодекс, который вступил в редакции 2019 года, там сразу в общей части закладывалась норма о постоянном мониторинге Министерством финансов эффективности налоговых льгот. Три года происходил мониторинг. А по его итогам часть льгот подлежала бы отмене в любом случае.

Отмена налоговых льгот — это не про «упрощенку»

В Беларуси можно работать в разных налоговых режимах. Их не нужно путать с льготами. Например, при упрощенной системе налогообложения, которой пользуются ИП, отчисления получаются ниже, чем при обычной. Но это не льгота — это особый налоговый режим. Соответственно, раз Минфин теперь говорит об отмене именно налоговых льгот — это не про такую базовую вещь для индивидуальных предпринимателей, как «упрощенка».

Единый налог — это тоже специальная система налогообложения.

— Вместе с тем в рамках режимов налогообложения есть и налоговые льготы. Если мы возьмем «Великий камень» или Оршанский район, то там есть освобождение от уплаты. Для Оршанского района, например, это освобождение от уплаты налога на прибыль, — продолжает Наталья Звороно.

Эксперт отмечает, что есть много точечных льгот по физлицам и ИП:

— Есть адресные льготы, которые применяются только по указам и декретам. В рамках каких-то инвестпроектов могут быть предоставлены налоговые льготы. И не всегда эти документы доступны. У нас есть декрет №10, который предоставляет льготы просто по инвестдоговорам, которые всем доступны. Там прописано, что могут быть и еще более льготные условия инвестирования. Но они предоставляются уже по указу Лукашенко.

Какие налоговые льготы могут быть отменены?

По мнению Натальи Звороно, вероятна отмена освобождения от уплаты НДС для некоторых товаров и льгот по операциям с ценными бумагами.

— Если мы говорим про НДС, это напрямую касается бизнеса. Если про подоходный налог, то доходов физических лиц. Это может коснуться, например, освобождения от налога на недвижимость. Если у вас две квартиры, то вы сегодня платите налог только по одной. А та, в которой вы живете, освобождается от налога.

Еще под отмену может попасть льгота на продажу одного транспортного средства в год.

— Тогда все продажи транспортных средств будут подлежать налогообложению. Это, конечно, сразу бьет по потребительской корзине физических лиц, потому что их доход сокращается. Соответственно, это будет сокращать и операции, которые совершают физические лица на рынке недвижимости либо на транспортном рынке. Что замедляет сделки между физическими и юридическими лицами.

Точно сказать, насколько отмена налоговых льгот пополнит бюджет, сложно. Ведь пока Минфин не говорит, какие льготы посчитает подлежащими отмене. А вот на настроениях бизнеса и экономической активности людей эта инициатива правительства абсолютно точно скажется негативно, считает Наталья Звороно.

— У бизнеса и так настроения не самые лучшие. Кто-то из собственников уже уехал, и это не один и не два. Кто-то пока взвешивает все за и против. Для некоторых может быть безвозвратно утрачен экономический смысл деятельности. Потому что, кроме налоговых изъятий, есть еще объективные факторы, как удорожание сырья, сложности с поставками, падение спроса. Это даст негативный экономический эффект.

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