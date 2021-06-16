Москва вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 1 16.06.2021, 16:20

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Будут прививать работников сферы услуг.

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла в среду, 16 июня, постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. Об этом говорится в сообщении мэра российской столицы Сергея Собянина, пишут «Известия».

«В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации», — указал Собянин.

Таким образом, до 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. При этом поддержку в реализации данного решения окажут контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы.

По словам мэра столицы, «Москва находится на перепутье всех дорог». Он напомнил, что в городе проживает около 20 млн человек.

«Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть — это вакцинация», — отметил Собянин.

Мэр столицы рассказал о полной доступности к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла самые крупные и успешные испытания за всю историю страны.

«Мы просто обязаны сделать всё, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей», — отметил Собянин.

Он также попросил граждан понять правильно и поддержать «это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение».

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила провести вакцинацию против коронавируса 60% жителей столицы, занятых в сфере услуг. Руководители организаций обязаны до 15 июня 2021 года организовать проведение вакцинации среди сотрудников первым компонентом вакцины, а до 15 августа 2021 года — вторым. Кроме того, руководителям поручено усилить информационно-разъяснительную работу среди работников.

При этом отмечается, что речь идет о вакцинации людей, не имеющих противопоказаний.

В документе также объясняется, что решение принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Москве и роста числа заболевших.

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