Стало известно, когда могут быть введены секторальные санкции против режима Лукашенко 2 16.06.2021, 16:27

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Cанкции могут касаться энергетики, банковской сферы и удобрений.

Министры иностранных дел ЕС могут дать на встрече 21 июня «зеленый свет» секторальным санкциям против режима Лукашенко.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Вероятно, секторальные санкции могут касаться энергетики, банковской сферы и удобрений.

on top of this, EU foreign ministers are also likely to give green light to sectoral sanctions ( possibly energy, banking, potash) on Monday, 21 June. these measures likely to enter into force a bit later, possibly around #EUCO #Belarus #Ryanair https://t.co/eNN82uRj7T — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021

Ранее лидеры белорусской оппозиции неоднократно призывали страны Запада ввести жесткие секторальные санкции против режима в Минске, в том числе и отключить банковскую систему Беларуси от SWIFT.

10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси. В резолюции, кроме политических заявлений, речь идет и про экономические санкции. В частности, резолюция приветствует отключение банков от SWIFT и секторальные санкции по нефтеперерабатывающей, калийной и другим отраслям.

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