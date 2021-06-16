Западные инвесторы ждут отмашки ЕС, чтобы начать избавляться от белорусских гособлигаций 16.06.2021, 17:15

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Есть два варианта развития событий.

Журналисты Reuters проанализировали ситуацию с гособлигациями Беларуси после захвата самолета Ryanair.

По словам менеджера одного из инвестиционных фондов, все больше компаний опасается репутационных потерь [из-за покупки гособлигаций Беларуси]. Он утверждает, что нельзя говорить о ESG (ответственном инвестировании) и вкладывать деньги в по-настоящему плохого участника рынка;

Несколько крупных держателей еврооблигаций Беларуси заявили, что захват в заложники Протасевича и Сапеги вызвал новые споры как внутри компаний, так и среди клиентов инвестиционных фондов;

Старший портфельный менеджер в фонде UBS Asset Management Федерико Кауне заявил, что все зависит от санкций. По словам менеджера, инвестфондам придется заново оценить риски и принять решение после того, как будут введены меры со стороны Европейского союза. Сам Федерико считает возможными два сценария. Первый – запрет на покупку новых гособлигаций Беларуси. Второй сценарий – это вариант ограничений, принятых против Венесуэлы. В этом случае будет введен полный запрет на торговлю еврооблигациями Беларуси.

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