Главы дипмиссий стран ЕС встретились с родственниками белорусских политзаключенных 16.06.2021, 18:13

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фото: European Union in Belarus/facebook

Главы дипмиссий впечатлены мужеством и достоинством всех незаконно задержанных.

Главы дипломатических миссий стран Евросоюза 16 июня в Минске встретились с родственниками белорусских политических заключенных, сообщает представительство ЕС в Беларуси на своей странице в «Фейсбуке».

«На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 493 политзаключенных. Они находятся под стражей за свою гражданскую позицию и политические взгляды, — говорится в сообщении. — Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с родными белорусских политзаключенных, чтобы выразить свою солидарность и сопереживание».

«Мы призываем все семьи политических заключенных не терять надежду, а также выражаем им поддержку со стороны ЕС. Мы глубоко впечатлены мужеством и достоинством всех незаконно задержанных и разделяем их ожидания того момента, когда в Беларуси восторжествуют свобода и справедливость», — отметили в представительстве ЕС.

Судя по опубликованным фотографиям, встреча прошла в посольстве Литвы. Среди участников — супруга Павла Северинца Ольга Северинец и супруга Николая Статкевича Марина Адамович.

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