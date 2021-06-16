Беларусь начала испытания собственной вакцины от коронавируса

Беларусь начала испытания собственной вакцины от коронавируса17
- 16.06.2021, 18:27
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Найдутся ли добровольцы?
В Беларуси Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии начал предварительные испытания собственной вакцины от коронавируса, сообщает БелТА.
Разработку опытного образца планируется закончить к осени и запустить в производство в следующем году. В создании вакцины участвуют пять лабораторий РНПЦ.
«Мы уже определились с типом вакцины, разработкой которой занимаемся. Выбрали несколько кандидатных вариантов препарата», — заявил заведующий лабораторией биобезопасности Анатолий Красько.