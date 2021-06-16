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Беларусь начала испытания собственной вакцины от коронавируса

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  • 16.06.2021, 18:27
  • 4,352
Беларусь начала испытания собственной вакцины от коронавируса

Найдутся ли добровольцы?

В Беларуси Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии начал предварительные испытания собственной вакцины от коронавируса, сообщает БелТА.

Разработку опытного образца планируется закончить к осени и запустить в производство в следующем году. В создании вакцины участвуют пять лабораторий РНПЦ.

«Мы уже определились с типом вакцины, разработкой которой занимаемся. Выбрали несколько кандидатных вариантов препарата», — заявил заведующий лабораторией биобезопасности Анатолий Красько.

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