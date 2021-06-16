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В Японии - рекордный рост экспорта за последние 40 лет

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  • 16.06.2021, 18:37
В Японии - рекордный рост экспорта за последние 40 лет
иллюстрационное Фото: shutterstock

В мае показатели японского экспорта возросли на 49,6 процента.

На фоне восстановления экономики после связанного с пандемией кризиса в Японии отмечается рекордный рост экспортных показателей за последние четыре десятилетия. В мае объем экспорта японских товаров вырос на 49,6 процента в сравнении с тем же месяцем 2020 года, говорится в статистических данных, опубликованных правительством Японии в среду, 16 июня. Столь высокий рост экспорта в Японии в последний раз наблюдался в 1980 году, передает DW.

Показатель импорта увеличился на 28 процентов

Спрос на японскую продукцию в США возрос на 87,9 процента. Важнейшему торговому партнеру - Китаю - Япония поставила на 23,6 процента больше товаров, чем год назад, указывается далее. Кроме того, на 27,9 процента возрос показатель импорта в Японию.

Год назад японские экспортные показатели обрушились на фоне пандемии и повсеместных локдаунов.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2021 года показатель ВВП Японии возрастет на 3,3 процента.

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