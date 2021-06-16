Саммит Путина и Байдена закончился 2 16.06.2021, 18:51

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фото: georgian.vda

Встреча президентов США и РФ продлилась почти четыре часа.

В Женеве на вилле Le Grange завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры на высшем уровне лидеров продолжались почти четыре часа.

Встреча президентов началась в 14:30 по минскому времени, беседе Путина и Байдена предшествовала фотосессия лидеров США и России с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. В переговорах, помимо президентов, принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Это не первая личная встреча Путина и Байдена, но первая с того момента, как Байден стал президентом США.

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