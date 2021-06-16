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РФ и США договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон

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  • 16.06.2021, 19:08
  • 2,692
РФ и США договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон

Об этом сообщил президент России.

Россия и США приняли решение о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции после саммита с Джо Байденом в Женеве, сообщает корреспондент РБК.

«МИД и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение», - сказал Путин.

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