РФ и США договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон

РФ и США договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон2
- 16.06.2021, 19:08
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Об этом сообщил президент России.
Россия и США приняли решение о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции после саммита с Джо Байденом в Женеве, сообщает корреспондент РБК.
«МИД и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение», - сказал Путин.