Десятки белорусов все еще не могут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы «Белавиа» 16.06.2021, 19:13

Что говорят пассажиры и в авиакомпании.

27 мая «Белавиа» отменила ряд своих рейсов в Европу. Это было связано с решением ЕС закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний после инцидента с лайнером Ryanair. Некоторые пассажиры отмененных рейсов рассказали, что до сих пор не могут вернуть свои деньги за ранее купленные билеты. Правда, есть и те, кому повезло: деньги вернули практически сразу. Белорусский авиаперевозчик говорит о том, что из-за большого количества обращений точный срок возврата авиабилетов пока не может быть определен». Tut.by собрал истории белорусов и узнал у авиакомпании, как сейчас обстоят дела с возвратом денег.

Минчанка Марина улетела в Милан 15 мая, домой — в Минск — должна была возвращаться 29 мая, однако ее рейс был отменен и девушка «застряла» в Италии на неопределенный срок.

— Мое возвращение на родину осложняется еще и тем, что с собой у меня маленькая собачка, с которой на рейсы лоукостеров меня не возьмут. Таковы правила. Возвращаться с пересадками и с огромными тратами на перелет у меня нет возможности. В Италии у меня есть, где остановиться. Также есть близкие люди, которые помогут, но моя виза не «резиновая». Я рассматривала разные варианты возвращения в Минск. Например, можно было прилететь авиакомпанией «airBaltic» в Ригу. Собак на борт там берут. Но в автобус, чтобы вернуться непосредственно в Минск, собаку не возьмут. Поэтому вопрос возвращения для меня все еще открыт.

Что касается возврата денег за билеты, то на неоднократные обращения девушки, она не получила никаких ответов от «Белавии».

—Я нахожусь за границей, поэтому писала письма на электронную почту. Также пыталась звонить по телефону, но там комментариев никаких не дают. Было прислано сообщение об отмене рейса, а также о том, что мое заявление получено и будет рассмотрено. Я, конечно, понимаю, что нахожусь не в самой сложной ситуации по сравнению с другими людьми, но хотелось бы какой-то ясности насчет возврата денег за билеты. И хотя бы какой-то обратной связи, — говорит девушка.

Владимир (имя изменено — прим.) работает дальнобойщиком в Европе и должен был лететь в Варшаву 27 мая, однако за несколько часов до вылета мужчине пришло сообщение, что рейс отменен.

— Стоимость билета — около 200 рублей. Сначала я пытался дозвониться до «Белавии», но поговорить со специалистом не получилось. Потом на сайте заполнил специальную форму-заявление с просьбой вернуть деньги за билет, в связи с отменой рейса. При этом письмо на электронную почту ушло не сразу, видимо, было много желающих и электронный ящик подвисал. Недели две была тишина. Я отправил свое заявление повторно. В итоге выяснилось, что мне необходимо обратиться в кассы авиаперевозчика, так как я оплачивал билет через систему ЕРИП. Также можно перенести дату вылета. Пока, конечно, физически до кассы авиакомпании я добраться не могу.

Антон покупал билет в конце апреля на рейс Минск-Варшава с вылетом 11 июня.

— Билет стоил 184,80 белорусских рублей. В конце мая после всех новостей я уже подготовил заявление на возврат, но не отправлял, ждал отмены рейса. Как только появилась новость что рейс отменен, 27 мая утром отправил сразу заявление на возврат. С того момента никакой реакции со стороны «Белавии» не последовало. После первого письма отправил еще два с уточнением по срокам. И опять тишина. Звонить возможности нет, так как нахожусь не в Беларуси. Да и не думаю что получилось бы дозвониться, — рассказывает мужчина.

Есть и другие истории. Так, еще одному пассажиру в компании «Белавиа» стоимость билетов вернули. Правда, частично.

— Было куплено четыре билета Белград-Минск и обратно. После всех событий ждал официальную отмену рейса на сайте. Когда статус изменился на «отменен», нажал на кнопку возврата средств. Изначально хотел отменить билеты только до Минска. Но программа отменила мне всю поездку. А сумму за билеты вернули частично. Оказалось, что надо было оформлять специальное заявление. Получилось, что я, как бы сам решил отменить поездку, поэтому вернули деньги за вычетом штрафов и чего-то еще. Но я не хотел сам отказываться от перелета. Написал в службу поддержки два письма, но конкретного ответа не было. Обращался и к представителям «Белавии» в Белграде. Пока ничего непонятно. Все же надеюсь, что с моей ситуацией также разберутся и вернут всю сумму.

Еще один белорус — Никита — рассказал, что он должен был вылететь в Киев 27 мая, однако рейс туда отменили.

— Билет был выкуплен 25 мая. На следующий день после отмены рейса, написал заявление на возврат денег, а также на возврат баллов. Их вернули быстро — буквально через несколько дней. Вопросов по ним не было вообще никаких. А собственно деньги пришли чуть позже, но в течении обещанных 14 рабочих дней, — рассказывает Никита.

Александре также вернули деньги за билеты.

— Рейс был Прага-Минск с вылетом 11 июня. Обратно — 23 июня. Лететь должны были с мужем. Стоимость билетов была 340 евро. Через несколько дней после происшествия с Ryanair стало понятно, что никуда мы не полетим. 27-го мая пришло письмо от «Белавии», что рейсы официально отменены. Также предлагали варианты решения проблемы. Из-за того что весь процесс достаточно долгий с возвратом билетов и заявлениями, то я отложила это все на несколько дней. А уже 31 мая пришел следующий мейл, что наш платеж за билеты просто отменили. В течение 3 дней все деньги вернулись на карту, которой мы платили за билеты, — рассказала девушка.

В «Белавии» рассказали, что авиакомпания возвращает полную сумму, уплаченную за билет, в случае, если хотя бы один рейс, указанный в авиабилете, был отменен.

При этом, говорят в авиакомпании вернуть деньги можно в течение срока годности билета: один год с момента приобретения для полностью неиспользованных авиабилетов, один год от даты вылета по первому полетному купону — для частично использованных авиабилетов.

— Сейчас количество обращений значительно увеличилось, и это влияет время, необходимое для обработки всех заявлений. Специалисты службы поддержки испытывают большую нагрузку: обрабатывают полученные заявления, проверяют дублирующие друг друга сообщения, правильность заполнения заявлений, а также продолжают помогать пассажирам с вопросами, которые не связаны с возвратом денежных средств. Мы искренне сожалеем, что нашим клиентам пришлось столкнуться с проблемой отмены рейсов, и прилагаем все усилия, чтобы помочь в кратчайшие сроки, — говорят в «Белавии». — К сожалению, из-за большого количества обращений точный срок возврата авиабилетов не может быть определен. Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам и делает все возможное в сложившейся ситуации, чтобы предложить самый оптимальный вариант решения проблемы.

Также там подготовили для пассажиров несколько рекомендаций:

— за возвратом авиабилетов обращайтесь по месту их приобретения. В случае, если билет приобретался не на сайте авиакомпании, возврат может быть оформлен только по месту его приобретения. Направление заявления на возврат такого билета в службу поддержки авиакомпании не ускорит возврат денежных средств, однако время на его рассмотрение отсрочит обработку заявлений других пассажиров;

— не направляйте заявления повторно – все поступившие обращения обрабатываются в порядке очереди;

— перед тем, как обратиться в службу поддержки авиакомпании с вопросами о правилах въезда в ту или иную страну, изучите информацию в открытом доступе, размещенную компетентными органами стран, — возможно, вы сможете найти информацию самостоятельно, а специалисты службы поддержки посвятят свое время обработке заявлений на возврат авиабилетов;

— после того, как вы получили информацию от платежной системы о произведенном возврате, денежные средства поступят на банковскую карту, с которой производилась оплата, срок зачисления зависит от банка-эмитента;

— специалисты могут предложить пассажиру переоформить авиабилет с отмененного рейса по альтернативному маршруту (через Москву или Стамбул) с участием иностранных авиакомпаний-па— за возвратом денег за авиабилеты надо обращаться по месту их приобретения. В случае, если билет приобретался не на сайте авиакомпании, возврат может быть оформлен только по месту его приобретения. Направление заявления на возврат такого билета в службу поддержки авиакомпании не ускорит возврат денежных средств, однако время на его рассмотрение отсрочит обработку заявлений других пассажиров.

— после того, как вы получили информацию от платежной системы о произведенном возврате, денежные средства поступят на банковскую карту, с которой производилась оплата, срок зачисления зависит от банка-эмитента.

— специалисты могут предложить пассажиру переоформить авиабилет с отмененного рейса по альтернативному маршруту (через Москву или Стамбул) с участием иностранных авиакомпаний-партнеров с доплатой пассажиром разницы в тарифах. Сбор за переоформление при этом взиматься не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».