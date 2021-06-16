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Байден и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

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  • 16.06.2021, 20:42
  • 29,306
Байден и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Президент США изложил российскому коллеге свое видение ситуации в нашей стране.

В Женеве в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Главы государств впервые провели переговоры друг с другом в этом статусе. Мероприятие прошло при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времен окончания холодной войны.

На встрече, кроме всего прочего, обсуждалась ситуация в Беларуси, о чем Путин не упомянул на пресс-конференции.

«Я изложил российскому президенту американское видение ситуации в Беларуси. Путин не возразил, он просто спросил: «Что мы можем сделать?» - сказал Байден.

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