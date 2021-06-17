Сколько денег выслали на родину белорусы из России 1 17.06.2021, 10:16

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Средний чек перевода составил 391 доллар.

В первом квартале этого года совокупные объемы переводов физическими лицами-нерезидентами России денежных средств в Беларусь практически сохранились на уровне конца 2020 года, пишет «Завтра твоей страны».

Согласно статистике, опубликованной в середине июня Центробанком России, в рамках так называемых трансграничных переводов физических лиц (с открытием и без открытия счетов через кредитные организации и платежные системы) из России в Беларусь от нерезидентов поступило 12 млн долларов.

Средний чек перевода составил 391 доллар. Указанная сумма переводов практически равна той, которую белорусские получатели имели на руках в четвертом квартале прошлого года.

2020-й год из-за последствий пандемии оказался одним из самых сложных для работающих в России белорусов. В докризисном 2019 году объемы их перечислений на родину колебались от 14 млн до 17 млн долларов в квартал. В первом квартале 2020 года сумма переводов сократилась до 10,9 млн долларов, а во втором, когда в России был объявлен временный локдаун, упала до исторического минимума в 8,59 млн долларов. С третьего квартала потоки начали нарастать – нерезиденты перечислили в Беларусь 10,7 млн долларов. В четвертом, предновогоднем квартале объемы переводов достигли суммы 12,8 млн долларов.

Всего в первом квартале 2021 года в Беларусь было перечислено 59 млн долларов. Примерно такая сумма была зафиксирована в первом квартале 2020 года, хотя в четвертом квартале прошлого года она достигала 66 млн долларов.

Совокупный объем перечислений на родину нерезидентов других стран, работающих в России, составил 1 544 млн долларов. Он примерно равен показателю первого квартала 2020 года, но более чем на 300 млн долларов уступает четвертому кварталу прошлого года.

Из этой суммы свыше 1 млрд долларов приходится на денежные переводы на родину представителей стран СНГ и Украины. Лидерами стали граждане Узбекистана (498 млн долларов), Таджикистана (233 млн долларов) и Кыргызстана (157 млн долларов). Больше, чем белорусы, домой отправили денег также азербайджанцы, армяне, украинцы, казахстанцы и молдаване.

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