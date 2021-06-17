Почти четверть россиян экономят на еде 1 17.06.2021, 12:11

фото: ura.ru

Реальные доходы жителей РФ просели.

Более трети жителей России (37%) находятся в режиме постоянной экономии денег, показал опрос, проведенный банком «Открытие», пишет finanz.ru.

Согласно исследованию, 23% российских граждан экономят на еде, 40% - на одежде и обуви.

Больше половины - 55% - режут расходы на гаджеты, 62% - на путешествия, 71% - развлечения.

Ни в чем себе не отказывают 7% респондентов, тогда как в отдельных регионах доля «затянувших пояса» приближается к половине населения.

Так, в Центральном федеральном округе в режиме постоянной экономии находятся 47% россиян, в Сибири - 43%. Самая низкая доля зафиксирована на Урале и Северном Кавказе (по 30%).

Каждого пятого в России заставила экономить пандемия, уронившая российский ВВП, ударившая по курсу рубля и отбросившая уровень жизни к отметкам 10-летней давности.

Ограничить расходы в связи с кризисом были вынуждены 33% жителей Северного Кавказа, 29% жителей Урала. Реже такой ответ давали живущие в ЦФО (13%) и на Дальнем Востоке (14%).

65% экономящих заявили, что как экономили постоянно или до начала коронакризиса, так продолжают это делать и сейчас.

По данным Росстата, напомним, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян просели на 3,5%, а в первом квартале 2021-го - на 3,6%.

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