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The Guardian: Индийский штамм COVID-19 стремительно расползается по планете

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  • 17.06.2021, 15:27
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The Guardian: Индийский штамм COVID-19 стремительно расползается по планете
Фото: Getty Images

Штамм «Дельта» более устойчив к существующим вакцинам.

Индийский штамм коронавируса, который получил название "Дельта" и вызывает у человека специфические симптомы при заражении уже официально выявлен в 74 странах на планете.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Вспышки заражений именно штаммом "Дельта" (кроме самой Индии - Ред.) были подтверждены в Африке, Скандинавии, странах Тихоокеанского региона, Китае и США.

Эксперты предупреждают, что в то время как органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о распространении новой угрозы, есть опасения, что в странах третьего мира с менее надежными системами мониторинга, штамм "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем предполагалось ранее.

Напомним, что штамм "Дельта" был впервые обнаружен в Индии, которая страдает от небывалой вспышки эпидемии. По мнению многих врачей-вирусологов и экспертов штамм "Дельта" в несколько раз заразнее и опаснее, чем британский штамм коронавируса B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте.

Кроме этого "индус" также и более устойчив к существующим вакцинам против Covid-19, особенно после укола только одной дозы препарата.

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