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Экс-глава Нацбанка Беларуси: Есть способ снять эту фашистскую власть

  • 18.06.2021, 7:33
Экс-глава Нацбанка Беларуси: Есть способ снять эту фашистскую власть
СТАНИСЛАВ БОГДАНКЕВИЧ

Достаточно остановить заводы.

10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси, в которой идет речь не только об экономических санкциях, но и об отключении банков от системы SWIFT. Сайт Charter97.org поговорил об этом с экс-главой Нацбанка Беларуси Станиславом Богданкевичем.

– Насколько сильным будет удар по режиму и финансовой системе, если отключат SWIFT?

– Конечно будет, но не смертельный. Дело в том, что и без SWIFT расчеты банков шли, просто они были более медленными. Они велись в течение дней, недель, а с помощью SWIFT в течение минут, поэтому будет возврат в прошлое, но сказать, что это остановит всю экономику – преувеличение. Я имею в виду, что расчеты между банками можно и на машине возить в виде бумаг. Остановить экономику невозможно, но ухудшить ее функционирование - безусловно. Все-таки сейчас 21-й век, и это будет болезненно для экономики, будет снижение ее темпов, но сказать, что режим падет из-за этого – нельзя.

Эту тоталитарную и фашистскую власть можно снять только с помощью своих сил. Достаточно было остановить заводы, фабрики, начать всеобщую забастовку, но это зависит от белорусского народа, а не от США, Германии или еще кого. Надо пенять только на себя.

– Как именно отключение от SWIFT притормозит белорусскую экономику?

– Будет рецессия, снижение валового продукта на какой-то период, но и другие санкции в этом плане работают. Скажем, если перестанут покупать наши товары в Европейском Союзе, перестроиться можно на Вьетнам, Индонезию, Китай, но это требует усилий, времени и приведет к существенным издержкам. В конечном итоге это приведет к отставанию по уровню жизни, а мы и так сегодня находимся в Европе на последних местах. Еще будем ниже на 2-3 процентных пункта. Однако это все не решит наши проблемы, только белорусский народ изменит ситуацию, если начнет забастовки.

– Появилось сообщение о том, что платежная система Payoneer перестала выводить средства на карты белорусских банков, потому что они находятся в санкционном списке. Насколько опасен для банков отказ международных платежных систем сотрудничать с ними?

– Это ухудшает экономическую ситуацию, уровень жизни в Беларуси, но, к сожалению, не ведет к автоматической смене режима. Смена режима зависит от воли белорусского народа, а не от внешних сил, которые затрудняют расчеты между субъектами хозяйства, замедляет поступления средств за проданную продукцию и так далее. Да, это все ухудшает ситуацию, об этом мы говорим много лет, когда отношения с цивилизованным миром затрудняются. Мы отстаем по зарплатам от Литвы в два с половиной раза. Литва с менее чем 3-мя миллионами населения имеет 60 миллиардов долларов валового продукта, Беларусь тоже имеет 60 миллиардов, но с 9-ю миллионами. Эти отставания связаны с тем, что у нас диктаторский и авторитарный режим, который занимается ручным управлением экономикой. Более того, кадры не самые профессиональные у власти.

В совокупности это ведет к отставанию по валовому продукту, по средней зарплате и пенсии. Мы отстаем буквально от всех. Нас догнали, что называется, самые отсталые страны Европы. Уже п Украина по зарплате практически догнала Беларусь, хотя они отставали от нас. По уровню минимальной зарплаты мы находимся в конце европейского списка. Мы уже ниже Албании и Украины, а эти санкции еще более ухудшат положение, но, к сожалению, без восстания ситуация в Беларуси не улучшится. 

– Что происходит в случае подобных санкций против финансовой системы с национальной валютой?

– Очень много факторов влияют на национальную валюту, в том числе и санкции. Я смотрел на статистику торговли на Белорусской валютно-фондовой бирже. Упали обороты в долларах, но повысились в рублях, то есть стабильность доллара и даже его определенное падение стоимости связаны с тем, что торговля с Европой уменьшается, но увеличивается с Россией. Для нас это в целом невыгодно. Это парадокс. Почему у нас не девальвируется рубль? Обороты снижаются на бирже, спрос на доллар в экономике падает. Из-за ухудшения отношений с Европой вынужденно увеличиваются торговые связи с Россией и с Востоком в целом. Такой невыгодный парадокс, но нельзя прекращать бороться с диктатором из-за этого. Надо продолжать борьбу за демократию.

Наш политический и экономический кризис можно решить через выборы. Что тут такого? Провести новые выборы, с нормальным подсчетом голосов, с восстановлением средств массовой информации, с допуском достойных кандидатов. Тогда и решаться проблемы. Я смотрю беседу Байдена с Путиным о Беларуси. Как решить проблему в Беларуси? Провести честные выборы! Под контролем России и США, потому что нет доверия к той власти, которая проводит выборы в Беларуси. Наши проблемы можно решить, когда у нас будет легитимная власть, которая отменит эти драконовские законы, репрессивные в отношении к белорусскому народу. У нас нарушается и Конституция. Там написано, что у нас можно ходить на мирные демонстрации, а в другом законе пишется, что требуется разрешение, которое должно быть выдано этой же властью.

Недавно я прочитал информацию от лидера «Объединенной гражданской партии» об условиях в тюрьме. Это абсолютно дикие и фашистские условия содержания белорусов, которые были посажены на 15 или 30 суток. Самый настоящий фашизм. Как решить эту проблему? Провести выборы и избрать новую цивилизованную власть. 

На самом деле экономические санкции полезны в том плане, что ухудшают ситуацию и побуждают превращаться из населения в граждан Беларуси, которые решают проблемы своего государства.

– Что нужно сделать белорусам, чтобы приблизить победу?

– Провести всеобщую забастовку. Для этого нужно созреть белорусам. Да, временно нужно ухудшить уровень жизни, не получат люди зарплату. Ну и что? Бульба есть, участки есть, жить можно. Через месяц все наладиться и постепенно мы обгоним Польшу, Литву, страны Балтии, станем Швейцарией в середине Европы, но для этого надо временно пожертвовать чем-то.

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